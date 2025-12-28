Festeggiare la Befana | tradizioni e idee per trascorrere la giornata tra amici e parenti

Il 6 gennaio segna la conclusione delle festività natalizie, portando con sé tradizioni e usanze radicate nel tempo. È un'occasione per riunirsi con amici e parenti, condividere momenti di allegria e mantenere vive le usanze della Befana. In questa giornata, tra dolci, giochi e scambi di doni, si celebra un momento di convivialità e tradizione, che unisce le persone in un clima di calore e semplicità.

Chiude le feste natalizie, per questo alcuni non vedono l’ora che arrivi altri invece lo temono: nei confronti del 6 gennaio i sentimenti sono duplici. Quello che è certo è che tutti aspettano la Befana. La simpatica vecchietta che arriva a bordo di una scopa pronta a dispensare doni ai più. 🔗 Leggi su Sondriotoday.itImmagine generica

