Festeggiare la Befana | tradizioni e idee per trascorrere la giornata tra amici e parenti

Il 6 gennaio segna la conclusione delle festività natalizie, portando con sé tradizioni e usanze radicate nel tempo. È un'occasione per riunirsi con amici e parenti, condividere momenti di allegria e mantenere vive le usanze della Befana. In questa giornata, tra dolci, giochi e scambi di doni, si celebra un momento di convivialità e tradizione, che unisce le persone in un clima di calore e semplicità.

Chiude le feste natalizie, per questo alcuni non vedono l’ora che arrivi altri invece lo temono: nei confronti del 6 gennaio i sentimenti sono duplici. Quello che è certo è che tutti aspettano la Befana. La simpatica vecchietta che arriva a bordo di una scopa pronta a dispensare doni ai più. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Leggi anche: Festeggiare la Befana: tradizioni e idee per trascorrere la giornata tra amici e parenti Leggi anche: La Befana vien… in maneggio! Un pomeriggio tra amici e pony aperto a tutti Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Eventi Befana 2026 in Italia: un viaggio tra magia, tradizioni e meraviglia; Epifania in Emilia-Romagna: tutti gli eventi da non perdere; Befana 2026: 15 città dove andare in Italia per festeggiare il ponte dell’Epifania; Palazzolo Acreide, la magia delle feste nel borgo: luci, mercatini e tradizioni. Befana, le tradizioni dell’Epifania 2025/ Dalla calza alla torta dei Re Magi, passando per gli eventi - Quali sono le tradizioni più belle ed importanti per la Befana e l'Epifania: da Nord a Sud, come si festeggia l'arrivo dei Re Magi a Betlemme Proprio oggi in tutta Italia – e in realtà in buona parte ... ilsussidiario.net Addio a tombola e menù tradizionali: le idee per festeggiare Natale in modo alternativo - Siete stanchi delle solite tradizioni natalizie che rendono le feste sempre uguali? fanpage.it

Befana, da dove nasce la sua leggenda: il legame con i Re Magi, la credenza popolare e i Paesi dove si festeggia - «La Befana vien di notte, con le scarpe tutte rotte, il vestito alla romana... corriereadriatico.it

La Befana vien di notte, con le scarpe tutte rotte… ma su IBS arriva carica di idee! Libri, giochi, cartoleria e tante sorprese per riempire la calza di grandi e piccini e festeggiare l’Epifania come si deve. Scopri la nostra selezione per la calza della Befana e p - facebook.com facebook

Dopo il Capodanno, tanti eventi in tutto il territorio veneziano per festeggiare l’arrivo della Befana! Si parte con la tradizionale Regata delle Befane, organizzata dalla Reale Società di Canottaggio Bucintoro! La manifestazione inizierà alle ore 11, con il co x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.