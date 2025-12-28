Feste polari da Capodanno all' Epifania le previsioni di Giuliacci

Secondo le previsioni di Mario Giuliacci, le festività da Capodanno all'Epifania saranno influenzate da condizioni di freddo intenso. L’Europa, inclusa l’Italia, potrebbe affrontare un’ondata di aria gelida, con un clima variabile e movimentato. Queste indicazioni sono importanti per pianificare le attività e prepararsi alle temperature più basse della stagione, in un contesto di dinamiche atmosferiche in evoluzione.

Capodanno con il freddo polare. Secondo le ultime previsioni meteo di Mario Giuliacci, la fine del 2025 e i primi giorni del nuovo anno saranno caratterizzati da una dinamica atmosferica piuttosto movimentata, con l'arrivo di più nuclei di aria gelida sull'Europa e sull'Italia. Un nucleo di aria polare raggiungerà l'area balcanica nella giornata del 31 dicembre. In un primo momento sembrava potesse entrare più direttamente sull'Italia, accompagnato da venti orientali lungo l'Adriatico; le proiezioni più recenti indicano invece uno scivolamento lungo i Balcani. Tuttavia, questo impulso freddo lambirà le regioni adriatiche, determinando nevicate su Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria, fino a quote piuttosto basse, comprese tra 400 e 800 metri.

