Forlì, 28 dicembre 2025 – Tra cene e festeggiamenti per le feste, l’influenza stagionale trova terreno favorevole. Il virus sta entrando nella fase più intensa della stagione, come spesso accade in questo periodo dell’anno. Attualmente sono 27 i pazienti ricoverati per l’influenza, 5 dei quali in condizioni gravi, secondo quanto comunicato dalla direzione sanitaria dell’Ausl Romagna. Picco influenzale vicino. “Stiamo andando verso il picco – spiega Vincenzo Immordino, medico di base e sentinella dell’influenza stagionale sul territorio – che potrebbe essere raggiunto già tra questa settimana e l’ultima del 2025, con un’ulteriore ondata attesa tra fine gennaio e la prima metà di febbraio”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Feste con l’influenza. In ospedale 27 ricoverati, bambini i più colpiti: “Andiamo verso il picco”

Leggi anche: Influenza in Trentino: quando è atteso il picco. Ricoverati 24 bambini

