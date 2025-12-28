Feste con l’influenza In ospedale 27 ricoverati bambini i più colpiti | Andiamo verso il picco

Forlì, 28 dicembre 2025 – Tra cene e festeggiamenti per le feste, l’influenza stagionale trova terreno favorevole. Il virus sta entrando nella fase più intensa della stagione, come spesso accade in questo periodo dell’anno. Attualmente sono 27 i pazienti ricoverati per l’influenza, 5 dei quali in condizioni gravi, secondo quanto comunicato dalla direzione sanitaria dell’Ausl Romagna. Picco influenzale vicino. “Stiamo andando verso il picco – spiega Vincenzo Immordino, medico di base e sentinella dell’influenza stagionale sul territorio – che potrebbe essere raggiunto già tra questa settimana e l’ultima del 2025, con un’ulteriore ondata attesa tra fine gennaio e la prima metà di febbraio”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

