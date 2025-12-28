Festa della Polisportiva Soglianese Raddoppiato il numero dei giovani
Nata nel 2000 sulle ceneri di due vecchie società amatoriali (Unione Sportiva Montegelli e Eagels ’81), la Polisportiva Soglianese conta oggi 301 soci praticanti che svolgono attività di fitness, tennis, ginnastica, pallavolo e avviamento allo sport per i bambini. Il settore più numeroso è naturalmente quello della scuola tennis. Presidente è Piero Mussoni, vice Stefano Gozzi, segretario Mauro Gadaleta, tesoriere Marcello Giacobbi e consigliere Paolo Pacini. La festa sociale annuale si è svolta nella tensostruttura in piazza Matteotti a Sogliano, in collaborazione con il Bar Sport e il ristorante Il Parco di Bagnolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Festa della Polisportiva Soglianese. Raddoppiato il numero dei giovani.
