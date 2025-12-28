festa degli innocenti con gli alleati pranzo e spettacolo per i bambini

28 dicembre, festa degli Innocenti. Come quelle bambine e quei bambini che sembrano guardarci e salutarci da questa foto storica che vi riproponiamo: fu scattata il 28 dicembre in occasione di un pranzo offerto dagli Alleati (Cesena, liberata due mesi prima era divenuta retrovia del fronte) nel salone del Comune. Quattrocento bambini poveri, segnalati dalle parrocchie. Per loro un pasto caldo, cioccolata e pane bianco ‘in cassetta’, una meraviglia dopo il pane nero della tessera annonaria o la piada impastata con farina di formentone che ‘rusghèva’ (rosicchiava) la gola causa la macinatura grossolana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

