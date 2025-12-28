Feroce lite in centro storico accorrono le forze dell' ordine
Sabato sera, nel centro storico di Forlì, si è verificata una discussione tra alcuni stranieri che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. La situazione, gestita prontamente dalle autorità, si è conclusa senza ulteriori conseguenze. L'episodio evidenzia l'importanza di mantenere un ambiente civile e di intervenire tempestivamente in caso di tensioni pubbliche.
Momenti di tensione, nella serata di sabato, in centro storico a Forlì dove sono accorse le forze dell'ordine per un'accesa lite tra stranieri. L'allarme è scattato intorno alle 20 in via delle Torri quando, secondo i primi accertamenti, un gruppo di nordafricani ha iniziato a dare in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Pizzeria in centro vicino alla chiusura: "Violenza e spaccio all'ordine del giorno. Nessun aiuto dalle forze dell'ordine"
Leggi anche: Notte di follia a Colleferro, prima la lite e poi l'aggressione alle forze dell'ordine
Pugni e calci fra stranieri, nuove violenze in centro. Residenti esasperati - Nuovo weekend e nuova notte di violenza nel centro storico cittadino nelle aree della movida. ilmessaggero.it
Stanotte Napoli si è fermata per un attimo. Nel cuore della movida, tra musica, risate e luci accese, qualcuno ha deciso che la vita di un ragazzo poteva essere spezzata così, in pochi secondi. Un inseguimento feroce, scooter lanciati nella notte, poi due colpi p - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.