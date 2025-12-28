Fernanda Contri l' ultimo saluto a Chiavari

L'Ordine degli Avvocati di Genova ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Fernanda Contri, avvocata, giurista e figura di rilievo nel panorama istituzionale italiano. La sua perdita rappresenta una mancanza significativa nel mondo del diritto e della cultura giuridica.

L'Ordine degli Avvocati di Genova esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa dell'avvocata Fernanda Contri, avvocata, illustre giurista e protagonista della vita istituzionale italiana.Cresciuta professionalmente a Genova, è stata iscritta all'Albo degli avvocati dal 1959 al 2023

