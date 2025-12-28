fermi da ore fa freddo odissea su due frecciarossa cosa sta succedendo

Nella serata del 28 dicembre 2025, due treni Frecciarossa sono rimasti fermi vicino Bologna a causa di problematiche sulla linea elettrica. Questo disservizio si aggiunge alle difficoltà già registrate sulla rete ferroviaria dell’Alta velocità, causando disagi ai passeggeri e rallentamenti nelle partenze. La situazione rimane sotto monitoraggio, con le squadre di manutenzione al lavoro per ripristinare la normale circolazione.

Nuovi disagi sulla rete ferroviaria dell’Alta velocità nella serata di oggi, 28 dicembre 2025. Due treni Frecciarossa risultano fermi nei pressi di Bologna a causa di verifiche alla linea elettrica, in una giornata già segnata da pesanti criticità sulla circolazione ferroviaria. I convogli coinvolti e gli orari dello stop. Il primo treno interessato è il Frecciarossa 9657, partito da Milano Centrale e diretto a Napoli, fermo dalle 19:37 nei pressi del nodo ferroviario bolognese. Successivamente si è aggiunto anche il Frecciarossa 9559 Torino Porta Nuova – Roma Termini, bloccato dalle 20:08, sempre per controlli alla linea di alimentazione elettrica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

