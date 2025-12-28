Fermati a Natale con l' auto rubata | il blitz della Locale rovina i piani ai ladri

Durante le festività natalizie, un cittadino di Botticino ha ricevuto una notizia sorprendente: il blitz della Polizia Locale ha smascherato e sequestrato un’auto rubata. Questo intervento tempestivo ha contribuito a interrompere i piani dei ladri, offrendo un esempio di efficacia e attenzione alla sicurezza della comunità in un periodo di festa.

Per un cittadino di Botticino, il regalo di Natale più inaspettato è arrivato sotto forma di una telefonata dal Comando di Polizia Locale proprio nelle ore più calde delle festività. La sua auto, rubata alcuni giorni prima, è stata recuperata dagli agenti di Rezzato durante un servizio di.

Rezzato, la Polizia locale recupera un’auto rubata - I responsabili del furto – tre trentenni di Brescia e Como – sono stati denunciati: il mezzo era stato rubato a Botticino pochi giorni prima ... giornaledibrescia.it

