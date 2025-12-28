Fabio Tosi, sindaco di Fiscaglia, traccia un bilancio dell’anno che ormai si sta per chiudere, dei progetti fatti e da fare. E, in questa analisi, si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe, tirando le orecchie all’opposizione. "Mentre il comune vince i bandi, l’opposizione perde i pezzi", così comincia il primo cittadino puntando il dito già dalle prime parole contro i banchi della minoranza. "La mia amministrazione intercetta oltre 240mila euro di fondi per il territorio, mentre la minoranza di ’Scelgo Fiscaglia’ affronta l’addio dell’architetto Fedozzi e si rifugia in polemiche strumentali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Fedozzi saluta, primo segno della loro crisi"

Leggi anche: Crisi Sampdoria, smentite le voci sulle dimissioni di Fredberg. Chiesto un rinforzo della sorveglianza al Mugnaini. Bertelli saluta?

Leggi anche: I registi guarderebbero i loro film? Anatomia della crisi del cinema italiano

Fedozzi saluta, primo segno della loro crisi.