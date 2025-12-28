FC 26 Ledley King MOTM | come sbloccare il muro della Premier League con 90 di difesa

EA Sports presenta la sfida Creazione Rosa dedicata a Ledley King MOTM, la versione in evidenza del difensore inglese. Scopri come superare il muro della Premier League con le sue 90 di difesa e ottenere ricompense esclusive. Una sfida pensata per i giocatori che vogliono perfezionare la propria squadra e sfruttare al massimo le potenzialità di King in modalità carriera e Division Rivals.

EA Sports ha rilasciato una nuova Sfida Creazione Rosa dedicata a Ledley King, leggenda del calcio inglese, in una speciale versione MOTM (Man of the Match). Questa carta rappresenta una delle opzioni difensive più solide per chiunque utilizzi una squadra basata sulla Premier League, offrendo statistiche difensive da top player assoluto. Analisi tecnica: un difensore d'altri tempi. La carta di Ledley King da 87 è costruita per un solo scopo: non far passare nessuno. Con un impressionante 90 di difesa e 89 di fisico, King è uno dei centrali più difficili da superare nei duelli corpo a corpo. La velocità di 82 è più che sufficiente per coprire la profondità, specialmente se abbinata a uno stile intesa Ombra.

