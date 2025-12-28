Favara inaugurato il teatro comunale intitolato ad Antonio Russello

Favara ha recentemente inaugurato il nuovo teatro comunale, intitolato ad Antonio Russello, figura di rilievo della città. La struttura rappresenta un importante spazio culturale per la comunità, offrendo un luogo dedicato alle arti e alle iniziative artistiche locali. La scelta di dedicare il teatro a Russello sottolinea il valore della memoria storica e il patrimonio culturale di Favara.

