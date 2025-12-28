Favara inaugurato il teatro comunale intitolato ad Antonio Russello

Favara ha recentemente inaugurato il nuovo teatro comunale, intitolato ad Antonio Russello, figura di rilievo della città. La struttura rappresenta un importante spazio culturale per la comunità, offrendo un luogo dedicato alle arti e alle iniziative artistiche locali. La scelta di dedicare il teatro a Russello sottolinea il valore della memoria storica e il patrimonio culturale di Favara.

Favara ha inaugurato il nuovo teatro comunale dedicato ad Antonio Russello, uno dei suoi figli più illustri. La cerimonia si è svolta ieri sera nell’ambito dell’evento “Addrumamu San Francì”, promosso dal Comune con il contributo del Libero consorzio comunale.Il taglio del nastro è stato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

