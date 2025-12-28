Fanno esplodere i fuochi d' artificio accanto alla casa | finestre in frantumi e la denuncia

A causa dei frequenti fuochi d'artificio in Brianza, molte abitazioni sono state danneggiate, con finestre in frantumi e danni alle proprietà. Questa situazione, particolarmente intensa durante le festività, ha portato alla denuncia di numerosi episodi di “guerriglia” tra i cittadini e coloro che organizzano gli spettacoli pirotecnici. La crescente diffusione di queste esplosioni mette in luce la necessità di regolamentare e controllare meglio l'uso dei fuochi d'artificio in zona.

Ormai i fuochi d'artificio in Brianza si sparano tutto l'anno, ma è in queste settimane di festa che c'è una vera e propria "guerriglia". Razzi, petardi, ma anche veri e propri fuochi artigianali che vengono fatti scoppiare nelle piazze e nei giardini pubblici fin dal tardo pomeriggio.

