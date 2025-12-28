Famiglia nel bosco le foto dei bambini al parco e al centro commerciale per smentire le accuse | ‘Stato di ansia’

La famiglia coinvolta ha presentato una serie di fotografie come prova, contestando le accuse di uno stato di ansia. Le immagini mostrano i bambini nel bosco di Palmoli, nonché durante visite al parco e al centro commerciale. Questi scatti sono state depositate al Tribunale per i minorenni dell’Aquila, con l’obiettivo di chiarire la situazione e offrire una prospettiva diversa sulla quotidianità dei minori.

La difesa gioca la carta delle foto. Emergono decine di fotografie della famiglia nel bosco di Palmoli, allegate dalla difesa al Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Gli scatti mostrano i tre figli della coppia — la primogenita di 8 anni e i gemelli di 6 — impegnati in attività quotidiane lontane dai principi ideologici contestati. I bambini sono ritratti mentre giocano con automobiline di plastica in un centro commerciale, ridono tra gli scaffali del supermercato, si lasciano scivolare dagli scivoli di un parco giochi e persino mentre mangiano gelato con cucchiaini di plastica. I legali sostengono che queste immagini dimostrano la normalità della vita dei bambini, contraddicendo la narrazione delle assistenti sociali che descrivevano la famiglia come rigidamente avversa alla realtà contemporanea e all'uso di materiali plastici.

