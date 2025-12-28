Famiglia nel bosco i neorurali davanti alla casa di Nathan | guerra ai giudici

Il giorno di Natale per Nathan non è stato una festa, ma una parentesi breve dentro una separazione che dura da settimane. La mattina del 25 dicembre ha raggiunto la struttura protetta di Vasto dove vivono i suoi tre figli e la moglie Catherine. Ha potuto stare con loro solo tra le 10 e le 12.30, secondo quanto stabilito dalle disposizioni del Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Due ore e mezza trascorse tra abbracci misurati e parole trattenute, con la consapevolezza che il tempo sarebbe finito in fretta. Quando l’incontro si è concluso, Nathan ha salutato i bambini, ha stretto a sé la moglie e poi è tornato verso Palmoli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

