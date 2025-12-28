Famiglia nel bosco i neorurali davanti alla casa di Nathan | guerra ai giudici
Il giorno di Natale per Nathan non è stato una festa, ma una parentesi breve dentro una separazione che dura da settimane. La mattina del 25 dicembre ha raggiunto la struttura protetta di Vasto dove vivono i suoi tre figli e la moglie Catherine. Ha potuto stare con loro solo tra le 10 e le 12.30, secondo quanto stabilito dalle disposizioni del Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Due ore e mezza trascorse tra abbracci misurati e parole trattenute, con la consapevolezza che il tempo sarebbe finito in fretta. Quando l’incontro si è concluso, Nathan ha salutato i bambini, ha stretto a sé la moglie e poi è tornato verso Palmoli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Famiglia nel bosco-choc: davanti ai giudici… a cosa sono costretti i bimbi
Leggi anche: L’offerta di Al Bano alla famiglia nel bosco: «Una casa e un lavoro per Nathan e Catherine»
Famiglia nel bosco, oggi il «Natale lampo»: poi cosa succederà? La scuola, la linea del Tribunale, le capacità genitoriali; Famiglia nel bosco, niente pranzo di Natale con i suoi bambini per Nathan: Sarebbe un precedente; Famiglia nel bosco, i bambini restano nella casa protetta. Il tribunale dei minori: la madre rifiutò il sondino dopo l'avvelenamento. Salvini: «Vergogna senza fine»; Famiglia nel bosco, papà Nathan in visita ai suoi bambini con i regali di Natale.
Famiglia nel bosco, controperizia affidata allo psichiatra scelto da papa Francesco - Intanto i legali della coppia presentano foto per confutare l'accusa di integralismo ... tgcom24.mediaset.it
Famiglia nel bosco, oggi il «Natale lampo»: poi cosa succederà? La scuola, la linea del Tribunale, le capacità genitoriali - Dopo la polemica sulla perizia psichiatrica disposta dal Tribunale dei minorenni dell'Aquila in 120 giorni, e la festa di Natale mancata, i coniugi Trevallion si trovano davanti un lungo percorso ... msn.com
Famiglia nel bosco, il Natale del papà: l’incontro con i figli, l’abbraccio commosso alla moglie, il pranzo da solo - Come ogni giovedì, anche il 25 Nathan ha percorso la strada che dal Comune di Palmoli conduce a ... ilmessaggero.it
Nuova istanza contro l'allontanamento dei tre bambini della famiglia nel bosco. Nominati i consulenti di parte in vista del test psicologico. #ANSA - facebook.com facebook
Non so voi ma anche basta con la famiglia nel bosco. Pensiamo a chi sta per strada al freddo, alle mense dei poveri che sono strapiene, alla gente buttata fuori dalla società per motivi economici, non per scelte bislacche. Buon Natale x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.