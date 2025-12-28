Famiglia nel bosco i bambini dovranno frequentare la scuola | Si valuta l’inserimento a Vasto
Dal mese di gennaio i tre figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham dovranno iniziare regolarmente a frequentare la scuola. Un'esigenza concreta che, come ha spiegato all’Ansa il sindaco di Palmoli Giuseppe Masciulli, rende difficile un loro trasferimento nel paese dell’entroterra: «Da. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Famiglia nel bosco, da gennaio scatta l’obbligo scolastico per i tre figli. Il nodo trasporti spinge verso l’inserimento a Vasto
Leggi anche: Famiglia nel bosco, a gennaio i bimbi dovranno andare a scuola
Famiglia nel bosco, la Corte d’appello: “Risentire i bambini senza la presenza dei genitori”; Famiglia nel bosco, i tre bambini sentiti di nuovo dai giudici senza i genitori: Uno aveva una bronchite non curata, criticità sull'istruzione; Famiglia nel bosco, i giudici dispongono la perizia: «Verificare stato psichico dei genitori». I bambini restano nella casa protetta; Famiglia nel bosco, a gennaio i bimbi dovranno andare a scuola.
Nuova istanza della famiglia del bosco, arriva superperito - I legali della famiglia nel bosco hanno presentato lo scorso 24 dicembre una nuova istanza contro l'ordinanza con cui il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha sospeso la responsabilità genitoriale ... ansa.it
Famiglia nel bosco, i bambini restano nella struttura protetta: quattro mesi per la nuova perizia - Il perito ha quattro mesi di tempo per rispondere ai quesiti posti con una «indagine personologica e psico- vanityfair.it
Famiglia nel bosco, disposta nuova perizia. I bambini restano nella struttura protetta - Leggi su Sky TG24 l'articolo Famiglia nel bosco, disposta nuova perizia. tg24.sky.it
Famiglia nel bosco, le foto dei bimbi al centro commerciale e con i cucchiaini di plastica. «Nessuna avversione per la contemporaneità» x.com
Nuova istanza contro l'allontanamento dei tre bambini della famiglia nel bosco. Nominati i consulenti di parte in vista del test psicologico. #ANSA - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.