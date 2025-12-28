Il casolare dato in comodato gratuito a fine novembre scorso dall’imprenditore Armando Carusi a Nathan Trevallion, il papà della 'famiglia nel bosco', sarà disponibile fino a fine febbraio 2026. Poi è probabile che l'uomo, in attesa della decisione del tribunale dei minorenni, si possa trasferire in una struttura messa a disposizione dal sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, sempre in comodato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Famiglia nel bosco: a marzo niente più casa in comodato per Nathan

Leggi anche: Famiglia del bosco: a gennaio i bimbi a scuola, da marzo niente più casa in comodato

Leggi anche: Palmoli, la famiglia nel bosco ottiene una nuova casa: contratto di comodato, ricorso depositato

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Famiglia del bosco | a gennaio i bimbi a scuola da marzo niente più casa in comodato; Famiglia nel bosco Catherine Birmingham durante pandemia di covid | La malattia é il vaccino più ne creiamo più stiamo male la cura é la natura.

Famiglia nel bosco, la casa per Nathan ha una scadenza e a marzo cambierà tutto: ecco dove si trasferirà - Svolta per il caso della famiglia nel bosco: da marzo il casolare donato a Nathan Trevallion non sarà più disponibile ... virgilio.it