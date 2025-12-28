Famiglia intossicata a Natale a Sumirago | caccia al cibo responsabile dell’avvelenamento

SumIrago (varese) 28 dicembrE 2025 – Funghi porcini contenuti in un cesto assieme ad altri prodotti alimentar i, utilizzati per cucinare un risotto per il pranzo di Natale. Ma anche mascarpone, insaccati e preparazioni farcite. Intossicazione alimentare. Le cause della grave intossicazione che ha colpito una fa miglia di Sumirago, residente in frazione Albusciago, non sono ancora state chiarite, ma intanto iniziano a emergere alcuni dettagli su cui si stanno concentrando anche i medici, per capire l’origine del malore che ha fatto finire all’ospedale di Circolo di Varese due coniugi di 65 e 63 anni, i figli di 29 e 31 anni e il nonno di 93. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Famiglia intossicata a Natale a Sumirago: caccia al cibo responsabile dell’avvelenamento Leggi anche: Caso Skripal, Regno Unito: “Putin responsabile dell’avvelenamento con Novichok di Dawn Sturgess” Leggi anche: Famiglia intossicata al pranzo di Natale, genitori, figli e nonno finiscono in ospedale: indagini in corso Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sumirago, famiglia intossicata al pranzo di Natale: genitori, figli e nonno di 93 anni finiscono in ospedale, due sono gravi; Sumirago, intossicazione alimentare a Natale: intera famiglia in ospedale; Famiglia intossicata. Due gravi in Rianimazione dopo il pranzo di Natale; Un’intera famiglia di Sumirago in ospedale per intossicazione: gravi padre e figlio. Famiglia intossicata al pranzo di Natale: genitori, figli e nonno finiscono in ospedale - Natale drammatico a Sumirago: famiglia intossicata dopo pranzo festivo, cinque ricoverati a Varese, due in codice rosso grave. blitzquotidiano.it

Famiglia intossicata al pranzo di Natale, genitori, figli e nonno finiscono in ospedale: indagini in corso - Una famiglia di cinque persone è rimasta intossicata dopo il pranzo di Natale e ora è ricoverata all’ospedale di Circolo di Varese ... fanpage.it

Sumirago, famiglia intossicata al pranzo di Natale: genitori, figli e nonno di 93 anni finiscono in ospedale, due sono gravi - I coniugi di 65 e 63 anni, i figli di 31 e 29 e l'anziano avevano consumato un risotto con i funghi porcini, ma sembra che non siano questi la causa dei malori. msn.com

Famiglia di Sumirago intossicata dopo il pranzo di Natale, padre e figlio ancora in prognosi riservata. Alimenti sequestrati #Carabinieri - facebook.com facebook

Famiglia intossicata al pranzo di Natale: genitori, figli e nonno in ospedale x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.