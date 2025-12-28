Falsi cortesi e bogia nen? Non è vero | Littizzetto sfata i luoghi comuni sui piemontesi
L'articolo di Littizzetto sfata alcuni stereotipi sui piemontesi, come l'idea che siano falsi, cortesi e poco movimentati. Spesso si pensa che a Torino si sia poco attivi, ma in realtà la città è dinamica e vibrante, pur mantenendo un carattere riservato. Un approfondimento per comprendere meglio la cultura e i modi di vivere di questa regione, lontano da luoghi comuni e pregiudizi.
"Torino è una città che si muove parecchio. Ci chiamano 'Bogia nen' ma non è vero che non ci muoviamo, ci muoviamo, ma non è che facciamo troppo casino, non lo diciamo tanto". Luciana Littizzetto, a "Stanotte a Torino", durante la serata-evento, premiata dagli ascolti, condotta da Alberto Angela. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
