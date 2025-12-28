Una nuova truffa, che si sta diffondendo online nelle ultime settimane, sfrutta gli strumenti di lavoro, le email e i link per scaricare documenti e anche la firma elettronica. Ma come avviene questa nuova truffa e come evitare di cadere nella rete dei truffatori? I messaggi arrivano via mail. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - False fatture e raggiri online: ecco come funziona la truffa della firma elettronica

Leggi anche: Come funziona la nuova truffa della Nutella: false offerte per rubare i dati della carta di credito

Leggi anche: Fatture false e riciclaggio. Truffa milionaria a onlus di Firenze. Anche Lodi nell’operazione

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

False fatture e raggiri online: ecco come funziona la truffa della firma elettronica; Maxi truffa milionaria al Duomo di Firenze: un arresto anche in Martesana.

Ai domiciliari un imprenditore che aveva creato il meccanismo tra piattaforme digitali, fatture false e società cartiere in Irlanda - facebook.com facebook

L’indagine riguarda fatture per operazioni emesse tra il 2018 e il 2021 a favore di un altro imprenditore, un 52enne di origine albanese #Rimini #Cronaca x.com