fallito tavolo in prefettura tra comune e polizia locale di villafranca

Nella prefettura di Villafranca di Verona si è concluso senza accordi il tavolo di confronto tra il Comune e la polizia locale. La riunione, incentrata sulle questioni di sicurezza e gestione del territorio, non ha portato a soluzioni definitive. La situazione rimane sotto osservazione, con le parti che continueranno a dialogare per affrontare le criticità emergenti nel contesto locale.

Il Natale non ha portato la tregua sperata tra l'amministrazione comunale di Villafranca di Verona e il corpo della polizia locale. Il tentativo di conciliazione svoltosi in prefettura si è concluso con esito negativo, certificando una frattura profonda che sembra difficilmente sanabile.Al centro. 🔗 Leggi su Veronasera.it

