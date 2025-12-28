Inter News 24 Facchetti, tra memoria familiare, identità nerazzurra e rispetto per Bergamo: le parole sulla sfida tra le sue due principali squadre del passato. Tutto pronto per la delicatissima sfida tra Atalanta Inter, Gianfelice Facchetti, figlio della leggenda nerazzurra Giacinto Facchetti, ha raccontato a TuttoAtalanta.com il valore profondo di una partita che per la sua famiglia non è mai stata una gara come le altre. SCELTA DI VITA – «Mio padre fece quasi in contemporanea il provino con Atalanta, Milan e Inter. Il Milan non si fece vivo subito, mentre Inter e Atalanta sì. Il nonno, grande interista, prese in mano la situazione e lo mandò a Milano». 🔗 Leggi su Internews24.com

Facchetti racconta il doppio legame con Atalanta e Inter: «Il tifo vero è rimasto quello»

Facchetti racconta il doppio legame con Atalanta e Inter: «Il tifo vero è rimasto quello».

