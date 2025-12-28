Fabio Canino | L'edizione di Ballando con le stelle è stata pesante A 60 anni ho trovato il vero amore

Fabio Canino commenta l’ultima edizione di Ballando con le stelle, definendola “pesante” per le difficoltà di alcuni Vip nel lasciarsi andare. A 60 anni, l’esperienza gli ha portato anche una nuova, importante scoperta: il vero amore. Nello studio di Francesca Fialdini, l’opinionista ha condiviso il suo percorso personale e professionale, offrendo uno sguardo sincero su sfide e emozioni vissute durante questa stagione televisiva.

Fabio Canino si racconta nello studio di Francesca Fialdini. Parlando dell'edizione di Ballando con le stelle da poco conclusasi, ha rivelato che è stata "pesante" a causa di alcuni Vip che hanno fatto "fatica a lasciarsi andare". Oggi vive un amore da sogno con Emanuele.

Ballando con le stelle, ultime bordate di Fabio Canino (con Fialdini): “Stavolta è stata pesante”. Poi svela il suo amore a 60 anni - Fabio Canino è ospite di Francesca Fialdini a "Da noi a ruota libera" domenica 28 dicembre 2025, ripercorrendo l'ultima edizione di "Ballando con le stelle" e non solo. libero.it

Fabio Canino: «È stata un'edizione pesante». I retroscena di Ballando e la verità sul compagno Emanuele - Fabio Canino, volto storico della giuria di Ballando con le Stelle dal 2007, torna a ripercorrere l’ultima, complessa stagione del dance show di Rai 1 durante l’intervista ... msn.com

Fabio Canino tenta di far fare pace alle due protagoniste, ma il gelo rimane: "Io non riesco a essere finta" la risposta di Barbara facebook

