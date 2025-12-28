Fa impazzire i tifosi ma Spalletti lo caccia via | saluta la Juve a giugno
Per Spalletti può andare via a giugno: i tifosi lo stanno esaltando ma il tecnico bianconero non lo vede proprio, la dirigenza ne prende atto. Luciano Spalletti ha già fatto sapere alla dirigenza bianconera su quali giocatori conviene puntare nella prossima stagione e quali invece possono tranquillamente svuotare l’armadietto alla Continassa e volare verso altri . 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche: Juve, gli auguri a sorpresa di Spalletti fanno impazzire i tifosi: “Nella lettera a Babbo Natale ho chiesto anche…”
Leggi anche: Conte che canta ”O surdato ‘nnammurato’ fa impazzire i tifosi del Napoli e incazzare quelli della Juve
Juve, gli auguri a sorpresa di Spalletti fanno impazzire i tifosi: Nella lettera a Babbo Natale ho chiesto anche…; Dove può arrivare la Juventus? La risposta ironica di Spalletti fa impazzire i tifosi; Maifredi: “Yildiz è un fuoriclasse. Spalletti? Non mi fa impazzire, però…”; Juve gli auguri a sorpresa di Spalletti fanno impazzire i tifosi | Nella lettera a Babbo Natale ho chiesto anche….
Juventus, scintille Locatelli-Spalletti e il bacio a Yildiz: la vittoria non placa le polemiche, processo a Koop - Spalletti pazzo di Yildiz, in gol contro il Pisa: Gli voglio bene come un figlio. sport.virgilio.it
Pagina 4 | "Spalletti mi fa impazzire. Juve, non rinunciare! Io al posto suo? Vi spiego, ho parlato con Buffon" - Dalla Coppa al cielo di Berlino al Mondiale con l'Uzbekistan passando per la lotta Scudetto: l'ex capitano dell'Italia dice tutto ... tuttosport.com
Juve, il botta e risposta coi tifosi di Spalletti denota nervosismo - Il rapporto tra Luciano Spalletti e i tifosi della Juventus potrebbe aver vissuto la sua prima, inattesa incrinatura. it.blastingnews.com
“Los Angeles de las Caras Sucias” “Gli Angeli dalle facce sporche” C’erano una volta tre ragazzi che sembravano usciti da un film in bianco e nero. Capelli spettinati, sguardo furbo e quell’aria da scugnizzi che faceva disperare gli avversari e impazzire i tifosi. - facebook.com facebook
#Hojlund dopo la #SupercoppaItaliana infiamma i tifosi del #Napoli: "Ecco com'è una grande decisione" #SkySport x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.