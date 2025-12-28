Ex Ilva stop batterie cokerie | lavori
Alle ore 19.00, sono state avviate alla fermata tre batterie della cokeria dell'ex Ilva, rispettivamente le unità 7, 8 e 12. Questa operazione conclude la fase di spegnimento programmato, che era stata inizialmente prevista per i primi di gennaio. La sospensione delle attività rappresenta un passo importante nel processo di ristrutturazione e transizione ambientale dello stabilimento.
19.00 Tre batterie della cokeria dell'ex Ilva la 7, la 8 e la 12 si avviano alla fermata. Lo stop era previsto inizialmente i primi di gennaio. Ora è slittato a metà mese, intorno al 18 gennaio e la data è confermata. Le batterie saranno messe in preriscaldo. Non alimenteranno la produzione di coke ma non saranno nemmeno spente. La fermata rientra nel piano presentato nelle scorse settimane da Acciaierie d' Italia e dal Governo ed oggetto di forti contrasti. I sindacati dicono che è un piano di chiusura chiedendo ritiro.
