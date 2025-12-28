Ex Bramante, altro stop. Mulazzani fa ricorso. Assegnazione bloccata.

Altro colpo di scena, restando in tema di edilizia, per il tormentone "Bramante", edificio di raccordo, un po’ come Banca d’Italia, tra piazza del Popolo, viale della Repubblica e la zona mare. Colpo di scena perché quando tutto sembrava fatto, con caparra versata, è entrato in scena il secondo arrivato che ha presentato ricorso bloccando l’ assegnazione dello stabile. Una vicenda, questa, tutta locale perché da una parte c’è lo studio di William Guerra che ha dietro l’immobiliare Astor di Potenza, mentre sul fronte opposto c’è invece la Mulazzani G&G, impresa che è tornata prepotentemente sul mercato – ha in corso lavori nell’ex edificio degli uffici Enel di via Buozzi – che sta sollevando obiezioni sull’assegnazione dell’immobile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Bramante, a Recanati un altro stop. Pesaro lotta ma non è bastato

Leggi anche: Urbanistica, altro stop in Cassazione e ricorso respinto: “Corretto scarcerare Bezziccheri, non c’è prova della corruzione”

