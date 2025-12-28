Ex Ansaldo, pronto il masterplan. Rainbow Center per i diritti Lgbt. Magnifica Fabbrica in via Rubattino.

Da un alto, nell’area ex Innocenti di via Rubattino, prende forma la Magnifica Fabbrica (con il Cda del Piermarini che ha approvato all’unanimità la firma del protocollo d’intesa tra il teatro e il Comune per la realizzazione del progetto che riunisce in un’unica sede laboratori e depositi). Dall’altro, negli spazi ex Ansaldo che verranno liberati dagli artigiani del Tempio della Lirica, si disegna il “ Rainbow center ” e un “Deposito-museo”, per permettere la fruizione del patrimonio artistico custodito nei depositi dei musei civici: il masterplan è pronto. La Giunta di Palazzo Marino ha approvato le linee per l’insediamento di attività socioculturali e la ristrutturazione di due nuove palazzine nel compendio ex industriale, tra le vie Bergognone, Tortona, Stendhal e Savona, in uno spazio di 44metri quadrati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

