L'Etna, il vulcano attivo più alto d'Europa, continua a mostrare un comportamento variabile. Recentemente, alle 15:15, si è verificato un episodio di fontana di lava dal cratere di Nord-Est, che ha raggiunto circa 400 metri di altezza. Questo fenomeno, caratterizzato da momenti di attività e inattività, testimonia la costante dinamicità di questo territorio.

"Stop and go": è l'imprevedibile Etna. Parte, si ferma e poi riparte e torna nuovamente a fermarsi con la sua spettacolare attività eruttiva: un nuovo episodio di fontana di lava è iniziato al cratere di Nord-Est alle 15:15. L'attività, segnala l'Ingv-Oe di Catania, è aumentata molto repentinamente, producendo getti di lava alti 300-400 metri e una colonna eruttiva carica di materiale piroclastico, che si è alzata alcuni chilometri sopra la cima del vulcano per poi essere spinta dal vento verso ovest. Alle 15:45 l'attività ha cominciato a diminuire, e la fontana è passata a forti esplosioni con bolle di lava, che hanno lanciato materiale piroclastico grossolano fino alla base del cono e oltre. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Etna "stop and go", fontane di lava alte 400 metri dal cratere di Nord-Est | Video

Leggi anche: Spettacolo sull'Etna, il vulcano fa "stop and go": fontane di lava alte 400 metri dal cratere Nord-Est

Leggi anche: Spettacolari fontane di lava dall’Etna, i getti alti fino a 300-400 metri: il video dal cratere di Nord-Est

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Etna 'stop and go', fontane di lava alte 400 metri da cratere Nord-Est; Etna 'stop and go', fontane di lava alte 400 metri da cratere Nord - Est; Etna, getti di lava alti 400 metri: attivi i crateri di Nord-Est; Etna ‘stop and go’: fontane di lava alte 400 metri dal cratere di Nord-Est | FOTO.

Etna in eruzione “stop and go”: le incredibili immagini delle fontane di lava alte 400 metri - Parte, si ferma e poi riparte e torna nuovamente a fermarsi con la sua spettacolare attività eruttiva: un nuovo episodio di fontana di lava è iniziato al cratere d ... style.corriere.it