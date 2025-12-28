Etna in corso eruzione | una serie di forti esplosioni

L’Etna è tornata a manifestare attività con una serie di forti esplosioni al Cratere di Nord-Est, come confermato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Le condizioni di visibilità migliorate permettono di osservare chiaramente il teatro eruttivo, con il materiale piroclastico che si disperde su tutto il cono e oltre la sua base. L’attività vulcanica, seppur intensa, si svolge in modo controllato e monitorato.

L’Etna torna a dare spettacolo. Con le condizioni di visibilità migliorate, è possibile avere la vista su tutto il teatro eruttivo: lo comunica l’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, spiegando che ieri in serata è iniziata una serie di forti esplosioni al Cratere di Nord-Est, che hanno lanciato materiale piroclastico grossolano su tutto il cono e ben oltre la sua base. Si sono registrate sporadiche esplosioni stromboliane, alcune molto forti, al Cratere di Nord-Est. Nel frattempo si è intensificata l’attività alla bocca ubicata sull’alto fianco del cratere Voragine, che sta producendo una costante fontana alta alcune decine di metri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Nuova evoluzione dell'eruzione dell'Etna: intense esplosioni dal cratere di Nord Est

