Etna il livello di allerta passa da verde a giallo

Il Dipartimento della Protezione Civile ha annunciato il passaggio dell’Etna da livello di allerta verde a giallo. Questa variazione indica un incremento del rischio vulcanico, richiedendo maggiore attenzione e monitoraggio. Restano in vigore tutte le precauzioni ufficiali e le eventuali misure di sicurezza, mentre le autorità continuano a monitorare attentamente la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini e dell’ambiente circostante.

