etna il livello di allerta passa da verde a giallo

Il Dipartimento della Protezione Civile ha annunciato il passaggio dell’Etna da livello di allerta verde a giallo. Questa variazione indica un incremento del rischio vulcanico, richiedendo maggiore attenzione e monitoraggio. Restano in vigore tutte le precauzioni ufficiali e le eventuali misure di sicurezza, mentre le autorità continuano a monitorare attentamente la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini e dell’ambiente circostante.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto il passaggio di allerta per il vulcano Etna dal livello verde al livello giallo. "Tale decisione - si legge in una nota - è stata adottata alla luce delle valutazioni emerse durante la riunione con i centri di competenza e il Dipartimento della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

