Et Bardot créa la femme

L’inconfondibile stile di Brigitte Bardot, nato negli anni Cinquanta, continua a influenzare la moda e l’immagine femminile. Dalle fasce per capelli agli occhiali da sole oversize, passando per le ballerine con fiocco e gli abitini a quadretti Vichy, molti elementi sono rimasti immutati nel tempo. Questo stile, condiviso anche da figure come Audrey Hepburn, rappresenta ancora oggi un simbolo di eleganza e femminilità autentica.

Adesso che tutti, in tutto il mondo, elencheranno gli elementi dell’”inimitabile stile Bardot” (ve ne offriamo quattro, certi di non sbagliare anche nell’ordine di apparizione: le fasce per capelli, gli occhialoni da sole, le ballerine col fiocchetto, gli abitini a quadretti Vichy, preferibilmente rosa, sulla scollatura a barchetta la gloria di BB deve essere necessariamente condivisa con Audrey Hepburn, ci torneremo a breve), crediamo valga la pena di capire per quale motivo l’inimitabile stile Bardot, che data la metà degli Anni Cinquanta, sia giunto fino a noi pressoché inalterato e per quale motivo Milly Carlucci continui a sfoggiarne il frangione identitario, insieme con una marea di donne occidentali convinte che la “choucroute”, in senso proprio “il cavolfiore”, in senso figurato quell’acconciatura che include appunto frangia spiovente sugli occhi, i capelli raccolti sulla sommità del capo alla bell’e meglio, come se si fosse scese dal materasso cinque minuti prima, rappresenti l’epitome della sensualità femminile. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Et Bardot créa la femme Leggi anche: E Bardot crea la femme Leggi anche: Dal bikini allo scollo “alla Bardot”, dalla Riviera al prêt-à-porter: così Brigitte Bardot ha cambiato per sempre la moda Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Brigitte Bardot : Et Bardot créa la femme [2/5] - Alors que Brigitte Bardot nous a donné des nouvelles rassurantes après son séjour à l’hôpital, nous vous proposons de réécouter notre grand récit que nous lui avions consacré en septembre 2024, à ... europe1.fr « Et Dieu… créa la femme » : le film avec Bardot auquel personne ne croyait - © Christophel photo En 1955, Louis Bobet remporte son 3 e Tour de France. lepoint.fr Raoul Lévy/ Chi è produttore di “Et Dieu… créa la femme” che lanciò Brigitte Bardot - creò la donna) Raoul Lévy è ... ilsussidiario.net Brigitte Bardot : L'Icône Éternelle (Hommage) Brigitte Anne-Marie Bardot, B.B. Due lettere che attraversano i decenni e la storia del cinema. Nasce a Parigi nel ‘34, figlia di una borghesia elegante ma severa, aspirante ballerina a 15 anni diventa la musa involontaria, modella per riviste francesi. Il punto di - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.