Estrazioni del Lotto di sabato 27 dicembre 2025 | la ruota di Napoli

Questi i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di sabato 27 dicembre 2025:11 - 46 - 12 - 52 - 89I numeri vincenti su tutte le ruoteBari: 45 24 37 73 76Cagliari: 89 40 68 71 45Firenze: 87 41 35 80 46Genova: 30 53 62 78 73Milano: 12 8 77 18 53Napoli: 11 46 12 52 89Palermo.

