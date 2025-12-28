Estrazione Million Day di oggi 28 dicembre 2025 | i numeri vincenti di domenica

Ecco i numeri vincenti dell’estrazione Million Day di oggi, domenica 28 dicembre 2025. Le estrazioni si sono svolte alle ore 13 e alle 20:30 e sono disponibili i numeri estratti in tempo reale. Il gioco offre possibilità di vincita fino a un milione di euro indovinando cinque numeri su cinquantaquattro. Consultare i risultati aggiornati permette ai giocatori di verificare eventuali vincite e restare informati sulle ultime estrazioni.

Estrazione Million Day oggi domenica 28 dicembre 2025: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, domenica 28 dicembre 2025, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l'estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell'estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, domenica 28 dicembre 2025, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 28 DICEMBRE 2025 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE LIVE – ORE 13 Extra Million Day: ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE ATTENZIONE: il gioco d'azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia.

