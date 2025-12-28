Essere luminosi nel buio l’opera messaggio di speranza e resilienza

L’installazione “Essere luminosi nel buio” all’Accademia Carrara di Bergamo utilizza una scritta di neon bianco per trasmettere un messaggio di speranza e resilienza. Questa installazione temporanea invita a riflettere sulla capacità di mantenere la luce interiore anche nelle situazioni più difficili, rappresentando un simbolo di forza e speranza in tempi complessi.

Una scritta di neon bianco illumina temporaneamente la facciata dell’Accademia Carrara a Bergamo con l’installazione “Essere luminosi nel buio”. Commissionata dal Winter Garden Hotel all’artista Emma Ciceri, l’opera dialoga con le linee orizzontali dell’architettura neoclassica del museo, trasformando la superficie in uno spazio di riflessione e memoria. La frase è una dedica di Emma Ciceri al lavoro e alla vita della scrittrice olandese Etty Hillesum (esce in questi giorni in Italia per Adelphi la biografia Etty Hillesum. Il racconto della sua vita, di Judith Koelemeijer). La scrittura sulla facciata neoclassica, come sulla riga di un quaderno, nasce dalla calligrafia di Matteo, il figlio dell’artista, che per la prima volta pratica la scrittura in corsivo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: L’arcivescovo Delpini in pellegrinaggio in Terra Santa: “Scintille di luce nel buio. La speranza deve vivere”

Leggi anche: Simboli di pace in ospedale. Piantato a Cona un albero di Kaki: "Coltiviamo speranza e resilienza"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Netherlands vs Poland: The Wealthy Lowlands vs The Rising East

Che questi giorni non debbano per forza essere belli. Vi auguro che siano luminosi per chi può viverli così e un po’ più leggeri da attraversare per chi lo fa a fatica. Vi auguro un Natale in cui ci sia almeno qualcosa che vi faccia stare bene e che vi scaldi il cuor - facebook.com facebook