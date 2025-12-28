Eslposione Neres | Conte non lo toglie più e Ancelotti riflette per la nazionale

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha deciso di confermare David Neres come elemento fisso in squadra, riconoscendone il buon momento di forma. Nel frattempo, Carlo Ancelotti valuta le opportunità di un possibile ruolo in nazionale. L’esterno brasiliano sta vivendo un periodo di ottima performance, contribuendo con continuità alle sorti della squadra partenopea. La sua crescita e le decisioni degli allenatori sono al centro dell’attenzione nel calcio italiano e internazionale.

L’esterno brasiliano in uno straordinario momento di forma. Momento d’oro per l’esterno brasiliano del Napoli David Neres. Con la sua doppietta il club azzurro ha . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Eslposione Neres: Conte non lo toglie più e Ancelotti riflette per la nazionale Leggi anche: Neres miglior brasiliano del momento, Ancelotti ci pensa per la nazionale verdeoro Leggi anche: In Brasile c’è chi vuole Neres in Nazionale, “Ancelotti ripensaci” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Finalmente è sbocciato a Neres: ora Conte non lo toglie più e Ancelotti ci riflette. Eslposione Neres: Conte non lo toglie più e Ancelotti riflette per la nazionale - Momento d'oro per l'esterno brasiliano del Napoli David Neres. forzazzurri.net

Finalmente è sbocciato a Neres: ora Conte non lo toglie più e Ancelotti ci riflette - A Cremona l’attesa è tutta per David Neres, protagonista assoluto della Supercoppa e simbolo della versione più efficace del Napoli di Antonio Conte. tuttonapoli.net

Adani: «Conte ha rivoluzionato la testa, il cuore e le capacità calcistiche di David Neres» - Lele Adani, intervenuto al podcast Viva el Futbol ha così commentato la splendida vittoria del Napoli in Supercoppa. ilnapolista.it

Gazzetta dello Sport: “Napoli, gioia e guai. Neres alle stelle, ma mercato a saldo zero” La Gazzetta dello Sport dedica spazio al Napoli nel taglio laterale dell’edizione odierna, sintetizzando il momento azzurro tra entusiasmo sportivo e vincoli economici. “Nap - facebook.com facebook

Quasi un anno senza acuti, poi l’esplosione: la rinascita di #Neres. L’analisi – GdS x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.