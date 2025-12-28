Eros Ramazzotti risponde al vicino di casa | Danno da 200mila euro? Di gran lunga inferiore Lasciamo decidere il giudice

Eros Ramazzotti ha commentato la controversia con il vicino di casa riguardo a un presunto danno di 200mila euro, definendolo “di gran lunga inferiore” e lasciando che sia il giudice a decidere. Conosciuto per la sua carriera musicale di successo, l’artista milanese si trova ora coinvolto in una vicenda che ha attirato l’attenzione pubblica, evidenziando anche gli effetti dell’eco mediatica sulla sua vita privata.

Milano – Eros Ramazzotti conosce bene gli effetti dell'eco mediatica. Nel bene, i successi delle sue canzoni e dei suoi tour, e nel male, il gossip attorno alla separazione da Michelle Hunziker. I danni che può causare sono probabilmente superiori ai benefici. Chiedere ad altri vip per conferma. Secondo l'entourage del cantautore romano di casa a Milano, lo sa bene anche chi gli ha mosso causa, chiedendo un risarcimento di 200mila euro per i danni provocati dai lavori di ristrutturazione nell'appartamento acquistato l'anno scorso a Citylife. La notizia pubblicata da "La Verità" ha fatto il giro del web, "rovinando" il Natale in casa Ramazzotti.

Vicino di casa contro Eros Ramazzotti: “Mi ha devastato l'appartamento, danni per 200 mila euro” - Poi la lunga nota in risposta all'articolo apparso sul quotidiano ‘La Verità’ ... msn.com

Eros Ramazzotti denunciato dal vicino: “Distrutto casa, 200mila euro di danni”/ La difesa legali del cantante - Eros Ramazzotti denunciato dal vicino: "Distrutto casa, 200mila euro di danni" La difesa legali del cantante: "Non è colpa sua", cos'è successo ... ilsussidiario.net

Paolo Rossi ha denunciato Eros Ramazzotti per danni, causati dai lavori di ristrutturazione dell’appartamento del cantante Rossi avrebbe avviato una causa legale per ottenere il risarcimento dei danni che, secondo i legali di Rossi, ammonterebbero a oltre 20 - facebook.com facebook

Eros #Ramazzotti e la causa con il vicino di casa per il soffitto sfondato, ecco cosa dice il manager del cantante. x.com

