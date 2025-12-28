Eros Ramazzotti e la lite con il vicino di casa | arriva la risposta dell’artista

Nelle ultime ore, Eros Ramazzotti è stato coinvolto in una discussione con il vicino di casa, che ha suscitato diverse interpretazioni mediatiche. Dopo le notizie di un possibile episodio legale, l’artista ha voluto chiarire la propria posizione, mettendo fine alle speculazioni. Di seguito, la sua risposta ufficiale per fare luce sulla vicenda e offrire un quadro più completo della situazione.

Quella di ieri è stata una giornata di accuse e smentite per Eros Ramazzotti. Diverse testate giornalistiche hanno infatti raccontato una vicenda legale che vede protagonista il cantautore romano. La Verità e poi il Corriere della Sera hanno infatti riportato che i lavori di ristrutturazione in un appartamento da lui acquistato a CityLife, uno dei quartieri più ambiti di Milano, avrebbero dato origine a un contenzioso con un vicino di casa che, attraverso un avvocato, gli avrebbe chiesto duecentomila euro di risarcimento per presenti danni. I legali di Paolo Rossi, revisore dei conti genovese residente nell’abitazione sottostante a quella di Ramazzotti, hanno dichiarato: “sono stati dapprima demoliti e rimossi tutti i muri divisori interni, porte e impianti e successivamente, in un paio di giorni, sono stati rimossi sia i pavimenti che il sottostante massetto, ricorrendo a un uso tanto improprio quanto massiccio di martelli pneumatici”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

