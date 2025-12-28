Emma Villas | il ritorno al PalaEstra Alle 17 duello con la Consoli Brescia
Dopo la breve pausa per le vacanze di Natale, l’Emma Villas Codyeco Lupi Siena torna oggi in campo al PalaEstra di Siena alle 17 contro il Gruppo Consoli Sferc Brescia per la dodicesima partita di campionato (diretta DAZN). Un grande match tra due compagini che si sono incrociate spesso durante le stagioni precedenti sia in regular season che nei playoff, con i lombardi che eliminarono l’allora formazione di Graziosi ad un passo dalla finale lo scorso aprile. L’Emma Villas Codyeco attualmente occupa la settima posizione con sedici punti e viene da una vittoria per 3-0 contro Porto Viro. Brescia invece attualmente occupa la quinta piazza con diciannove punti ed è reduce da una sconfitta per 3-2 nel derby lombardo contro Cantù. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
