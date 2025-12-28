Emergency a Gaza La raccolta fondi
Il Comune di San Lazzaro aderisce alla campagna di raccolta fondi ’Non uno di più’, promossa dall’Irccs Policlinico di Sant’Orsola e dall’Azienda Usl di Bologna con il sostegno della Regione e del Comune di Bologna, per sostenere la clinica di Emergency operativa a Gaza sotto il coordinamento del dottor Giorgio Monti. L’iniziativa nasce dopo la maratona di lettura ospitata a Monte Sole, durante la quale il cardinale Matteo Maria Zuppi ha ricordato uno per uno i nomi di oltre 12mila bambini uccisi a Gaza e in Israele tra ottobre 2023 e luglio 2025. Un gesto di memoria civile che ha ispirato una mobilitazione concreta, finalizzata a sostenere l’unica struttura sanitaria dell’area di al-Qarara in grado di garantire primo soccorso, stabilizzazione delle emergenze e assistenza sanitaria di base nonostante la situazione drammatica in cui vive la popolazione civile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Al via la raccolta fondi per Gaza. Polemiche per i graffiti pro Pal
Leggi anche: Il cardinale Pizzaballa in Consiglio regionale: “Una raccolta fondi per un sostegno concreto a Gaza”
Emergency a Gaza. La raccolta fondi; Il Consiglio comunale di Medicina sostiene la clinica di Emergency a Gaza; Emergency: A Gaza ci mancano anche i farmaci più banali, gli antibiotici e le garze; A Legnano la testimonianza del consigliere Paolo Romano: La questione palestinese riguarda tutte le democrazie occidentali.
“Servono soldi per gli interventi chirurgici a Gaza”: l’ultima raccolta fondi di Mohammad Hannoun prima dell’arresto - Secondo le indagini della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova più del 71 per cento dei fondi raccolti dichiaratamente a fini umanitari per la popolazione palestinese venivano d ... msn.com
Sette milioni raccolti per Gaza finiti a Hamas: maxi-inchiesta antiterrorismo, nove arresti in Italia - L’inchiesta della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo ricostruisce una rete di raccolta fondi mascherata da aiuti alla popolazione palestinese. panorama.it
“PlanEat per Gaza” la raccolta fondi sostiene Emergency - Aiutare la popolazione di Gaza, stremata da una guerra che ha causato oltre 64mila morti, tra cui almeno 20mila bambini secondo Save the Children, è l’obiettivo di PlanEat guidata dal pavese Nicola ... laprovinciapavese.gelocal.it
Emergency Support After Flooding in Gaza | Updated on 18th Dec
Per chi volesse sostenere EMERGENCY a Gaza vi ricordo la raccolta fondi "Acquerelli per i bambini e le vittime di Gaza". Gli acquerelli sono visibili attualmente alla Galleria Nuova di Gorizia oltre che sulla mia pagina fb. Qui il link per le donazioni. https://insie - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.