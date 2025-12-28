Il Comune di San Lazzaro aderisce alla campagna di raccolta fondi ’Non uno di più’, promossa dall’Irccs Policlinico di Sant’Orsola e dall’Azienda Usl di Bologna con il sostegno della Regione e del Comune di Bologna, per sostenere la clinica di Emergency operativa a Gaza sotto il coordinamento del dottor Giorgio Monti. L’iniziativa nasce dopo la maratona di lettura ospitata a Monte Sole, durante la quale il cardinale Matteo Maria Zuppi ha ricordato uno per uno i nomi di oltre 12mila bambini uccisi a Gaza e in Israele tra ottobre 2023 e luglio 2025. Un gesto di memoria civile che ha ispirato una mobilitazione concreta, finalizzata a sostenere l’unica struttura sanitaria dell’area di al-Qarara in grado di garantire primo soccorso, stabilizzazione delle emergenze e assistenza sanitaria di base nonostante la situazione drammatica in cui vive la popolazione civile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Emergency a Gaza. La raccolta fondi

Leggi anche: Al via la raccolta fondi per Gaza. Polemiche per i graffiti pro Pal

Leggi anche: Il cardinale Pizzaballa in Consiglio regionale: “Una raccolta fondi per un sostegno concreto a Gaza”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Emergency a Gaza. La raccolta fondi; Il Consiglio comunale di Medicina sostiene la clinica di Emergency a Gaza; Emergency: A Gaza ci mancano anche i farmaci più banali, gli antibiotici e le garze; A Legnano la testimonianza del consigliere Paolo Romano: La questione palestinese riguarda tutte le democrazie occidentali.

“Servono soldi per gli interventi chirurgici a Gaza”: l’ultima raccolta fondi di Mohammad Hannoun prima dell’arresto - Secondo le indagini della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova più del 71 per cento dei fondi raccolti dichiaratamente a fini umanitari per la popolazione palestinese venivano d ... msn.com