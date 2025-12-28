Elodie lontana da Iannone e tornano i like di Marracash Alvise Rigo vola da Elisabetta Canalis e Chiara Ferragni parte per la Colombia

In questa settimana, si registrano alcuni spostamenti e aggiornamenti nel mondo delle celebrità: Elodie si allontana da Iannone e riceve nuovi apprezzamenti da Marracash, Alvise Rigo si sposta da Elisabetta Canalis, mentre Chiara Ferragni si prepara per un viaggio in Colombia. Per scoprire altri dettagli e curiosità, iscriviti alla newsletter di Vanity Fair, Celebrity Watch, che ogni settimana offre anteprime e approfondimenti esclusivi.

3 cose che non sai e che vorresti sapere: ogni settimana in anteprima nella newsletter di Vanity Fair, Celebrity Watch. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Elodie lontana da Iannone (e tornano i like di Marracash), Alvise Rigo vola da Elisabetta Canalis e Chiara Ferragni parte per la Colombia Leggi anche: Elisabetta Canalis presenta Alvise Rigo a Elodie e Diletta Leotta durante una cena top secret Leggi anche: Elisabetta Canalis e Alvise Rigo, la prima foto social di coppia Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Elodie e Andrea Iannone: un Natale tra silenzi e gossip. Elodie lontana da Iannone, tornano i like di Marracash - 3 cose che non sai e che vorresti sapere: ogni settimana in anteprima nella newsletter di Vanity Fair, Celebrity Watch ... vanityfair.it

Elodie, il Natale da sola e il gesto dell’ex, è finita con Andrea Iannone? - Le indiscrezioni su una crisi tra Elodie e Iannone si fanno insistenti: sospetto il post di Natale della cantante, dove del compagno non c’è traccia ... dilei.it

Elodie e Andrea Iannone, amore al capolinea? I segnali che fanno discutere e il gesto di Marracash - È una relazione matura, adulta, c’è tutto, fatta di comprensione, di abbracci, di amore. comingsoon.it

Il selfie natalizio di #Elodie ce la mostra lontana dai riflettori, più vera che mai. Così la bellissima cantante ha voluto augurare “auguri di buon Natale” ai suoi fans. Quanti cuori per lei facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.