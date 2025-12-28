Elia nasce in auto | il papà si improvvisa ostetrico

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elia nasce in auto lungo le strade di Sant'Eusebio, mentre il papà si improvvisa ostetrico. Sul rettilineo che conduce a Caino, questa scena testimonia un parto improvviso e inaspettato, che si svolge in un contesto familiare e naturale. Un episodio che evidenzia l'importanza della presenza e della prontezza in momenti cruciali, in un territorio dove la vita si manifesta con spontaneità e autenticità.

Sulle Coste di Sant'Eusebio, lungo il rettilineo che porta all’ingresso di Caino, di solito la fretta appartiene ai motociclisti. Nella notte di Santa Lucia, però, a correre è stato Elia, che non ha voluto attendere l'arrivo in ospedale ed è venuto al mondo proprio in strada, trasformando. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

elia nasce in auto il pap224 si improvvisa ostetrico

© Bresciatoday.it - Elia nasce in auto: il papà si improvvisa ostetrico

Leggi anche: Ha fretta di nascere, a Castelnovo Sotto papà si trasforma in ostetrico

Leggi anche: Terribile incidente, auto si ribalta: morte improvvisa. “Anche un 14enne”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

elia nasce auto pap224Elia nasce in auto: il papà si improvvisa ostetrico - Sulle Coste di Sant'Eusebio, lungo il rettilineo che porta all’ingresso di Caino, di solito la fretta appartiene ai motociclisti. bresciatoday.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.