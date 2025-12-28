Elezioni in Myanmar il leader della giunta militare Min Aung Hlaing al voto

Min Aung Hlaing, leader della giunta militare in Myanmar, ha partecipato alle elezioni di domenica a Naypyidaw. Queste rappresentano le prime consultazioni elettorali dal colpo di Stato del 2021, che ha portato i militari al potere nel paese. La tornata elettorale è un passo importante nel processo politico, anche se le tensioni e le questioni di legittimità continuano a caratterizzare il contesto nazionale.

Il leader della giunta militare al potere in Myanmar Min Aung Hlaing ha votato domenica a Naypyidaw. Nel Paese asiatico si svolgono le prime elezioni da quando i soldati hanno preso il potere con un colpo di Stato nel 2021. In un filmato trasmesso dall’emittente televisiva birmana MRTV, Min Aung Hlaing è arrivato al seggio elettorale di Naypyidaw, ha votato e poi ha mostrato ai media il dito macchiato d’inchiostro. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Elezioni in Myanmar, il leader della giunta militare Min Aung Hlaing al voto Leggi anche: Myanmar: Avanzate e raid, il piano della giunta militare in vista delle elezioni Leggi anche: Myanmar, elezioni sotto il controllo dei militari: il leader della giunta alle urne Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Le elezioni a pezzetti della giunta del Myanmar; Myanmar, al via le elezioni imposte dalla giunta militare; A cinque anni dal golpe militare, il Myanmar è chiamato alle urne: ma il risultato sembra scontato; Myanmar, aperte le urne per le elezioni: ha votato anche il capo della giunta militare. Elezioni in Myanmar, il leader della giunta militare Min Aung Hlaing al voto - (LaPresse) Il leader della giunta militare al potere in Myanmar Min Aung Hlaing ha votato domenica a Naypyidaw. stream24.ilsole24ore.com Myanmar, aperte le urne per le elezioni: ha votato anche il capo della giunta militare - Leggi su Sky TG24 l'articolo Myanmar, aperte le urne per le elezioni: ha votato anche il capo della giunta militare ... tg24.sky.it

Myanmar, urne aperte per le elezioni farsa: vota anche il capo della giunta militare - Da oggi fino al 25 gennaio si terranno le consultazioni che mirano a legittimare il regime. ilsole24ore.com

Myanmar, urne aperte per le elezioni «farsa»: vota anche il capo della giunta militare ilsole24ore.com/art/myanmar-ur… x.com

Il Sole 24 ORE. . La notizia: https://www.ilsole24ore.com/art/myanmar-urne-aperte-le-elezioni-farsa-vota-anche-capo-giunta-militare-AIowkpbrefresh_ce - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.