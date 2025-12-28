Le consultazioni elettorali e referendarie previste per il 2026 si svolgeranno su due giorni consecutivi. Si voterà sia la domenica, dalle 7 alle 23, sia il lunedì successivo, dalle 7 alle 15. Questa decisione modifica quanto stabilito nel 2013 e introduce un calendario più esteso per gli elettori. La misura è contenuta nel Decreto-Legge 27 dicembre 2025, n. 196. Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2026. (25G00210) L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Referendum giustizia, approvato decreto in CdM: ok a voto in 2 giornate, ipotesi urne aperte domenica 29 e lunedì 30 marzo 2026

Leggi anche: Decreto Milleproroghe su scuola, bonus e multe stradali: cosa cambia nel 2026

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Referendum Giustizia si voterà in due giorni, il decreto oggi in Cdm; Elezioni e referendum 2026: si svolgeranno di domenica e lunedì. Cosa cambia. Il Decreto; Referendum sulla giustizia, il governo accelera: Si vota in 2 giorni. L'ipotesi del 29 e 30 marzo; Dietrofront del governo sul referendum: Faremo un decreto. Il Pd: Gravissima scorciatoia.

Referendum, arriva il decreto: urne aperte per due giorni - ROMA La data precisa ancora manca, ma quel che è certo è che non sarà unica. ilmessaggero.it