Elezioni e referendum 2026 | si svolgeranno di domenica e lunedì Cosa cambia Il Decreto
Le consultazioni elettorali e referendarie previste per il 2026 si svolgeranno su due giorni consecutivi. Si voterà sia la domenica, dalle 7 alle 23, sia il lunedì successivo, dalle 7 alle 15. Questa decisione modifica quanto stabilito nel 2013 e introduce un calendario più esteso per gli elettori. La misura è contenuta nel Decreto-Legge 27 dicembre 2025, n. 196. Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2026. (25G00210) L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Nessuna traccia del voto fuori sede nel decreto elettorale approvato ieri dal Governo in vista del referendum sulla giustizia del 2026. Eppure il voto a distanza è già stato sperimentato in occasione delle ultime elezioni europee e referendum, quindi non ci sare - facebook.com facebook
