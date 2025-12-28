Il governo ItaloAustraliano di Sud Australia, nell’ambito del Progetto Donna, ha conferito a Elena Spinelli Benvenuti il prestigioso riconoscimento Donna Iconica 2025. A 92 anni Elena ha ricevuto uno dei più prestigiosi riconoscimenti. Un tributo alla sua vita straordinaria e al suo contributo indelebile alla moda e alla comunità australiana. La storia di Elena è un esempio emblematico di coraggio e determinazione: partita dall’Italia negli anni ’50, dalla sua amata Martorano, ha trasformato un sogno in realtà, passando da umili origini a creare un marchio che oggi è sinonimo di eleganza e qualità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elena Spinelli a 92 anni premiata come ’Donna Iconica 2025’

