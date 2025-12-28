Electronic Arts si appresta a completare una delle operazioni più significative della sua storia. Con il supporto del 99% degli azionisti, è stata approvata la vendita dell’azienda, segnando un importante cambiamento nel settore dei videogiochi. Questa decisione rappresenta un momento di svolta per uno dei principali publisher AAA ancora quotati in borsa.

Electronic Arts è a un passo da una delle trasformazioni più rilevanti della sua storia. Con un voto quasi unanime, gli azionisti hanno approvato la vendita del colosso dei videogiochi, segnando l’uscita di scena di uno degli ultimi grandi publisher AAA quotati in borsa. L’operazione, dal valore imponente, cambia radicalmente il futuro della compagnia e se per gli investitori si tratta di un affare estremamente vantaggioso, per l’industria si apre una fase di forti interrogativi. È importante tenere a mentre che ora la decisione attende solo eventuali verifiche da parte degli organi di controllo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Electronic Arts, il 99% degli azionisti ha approvato la vendita della società

Leggi anche: Electronic Arts, gli azionisti hanno approvato la vendita per 55 miliardi di dollari

Leggi anche: Battlefield 6, la recensione: Electronic Arts fa un passo avanti. E Call of Duty non è lontano...

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La vendita di Electronic Arts è stata approvata dal 99% degli azionisti; Electronic Arts, il 99% degli azionisti ha approvato la vendita della società; Electronic Arts, ok degli azionisti alla maxi acquisizione; Electronic Arts metterà offline tre giochi a gennaio 2026.

La vendita di Electronic Arts è stata approvata dal 99% degli azionisti - Gli azionisti di Electronic Arts hanno approvato la vendita della compagnia al fondo d'investimento pubblico dell'Arabia Saudita con grande entusiasmo, arrivando quasi all'unanimità. msn.com