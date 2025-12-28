Effetto Zalone scossa alle sale Proiezioni dalle 10 a mezzanotte
Checco, pensaci tu. Come il gigante della pubblicità, Zalone torna dopo cinque anni di digiuno, lontano dai cinema e senza un suo film in ballo, e riaccende il motore delle sale. È un ritorno di fiamma mirabolante, lontano da qualunque previsione. Il dato nazionale è noto: nel giorno di Natale, quello del debutto, ha sfondato il tetto dei 5 milioni di incassi, mettendosi in scia a se stesso, visto che gli unici precedenti sono legati ai suoi film. Ma il dato aretino non è meno eclatante. Non ci sono per ora i numeri esatti di pubblico e incassi, sempre difficili da far filtrare. Ma la realtà è sotto gli occhi di tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Sciopero trasporto aereo 17 dicembre, stop a voli dalle 13 alle 17, garantite le fasce orarie dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21
Leggi anche: Elezioni, alle 12 l'affluenza si ferma al 10,10%: in calo di 4,6 punti rispetto a 5 anni fa. Urne aperte fino alle 23 (e domani dalle 7 alle 15)
Natale sopra i 7 milioni di incassi, Checco Zalone traina box office a livelli del 2011 - Natale, arrivano i primi dati ufficiali a restituire la fotografia di un mercato che il cinema ... iltempo.it
Checco Zalone, finito l'effetto Mediaset crollano i ricavi della sua società. Ma nei conti risulta un attivo di 7 milioni - Checco Zalone (pseudonimo di Luca Pasquale Medici), finito l’“effetto Mediaset” dove Canale 5 mise in onda il suo spettacolo teatrale “Amore + Iva”, ha smesso di sorridere. affaritaliani.it
La coppia Checco Zalone – Gennaro Nunziante firma l’ennesimo risultato da record. #BuenCamino ha registrato numeri straordinari al box office italiano, sfiorando i 14 milioni di euro in soli due giorni di programmazione. Nella giornata di venerdì 26 dicembre - facebook.com facebook
In effetti parlare del film di Checco Zalone è molto più importante x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.