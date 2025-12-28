Checco, pensaci tu. Come il gigante della pubblicità, Zalone torna dopo cinque anni di digiuno, lontano dai cinema e senza un suo film in ballo, e riaccende il motore delle sale. È un ritorno di fiamma mirabolante, lontano da qualunque previsione. Il dato nazionale è noto: nel giorno di Natale, quello del debutto, ha sfondato il tetto dei 5 milioni di incassi, mettendosi in scia a se stesso, visto che gli unici precedenti sono legati ai suoi film. Ma il dato aretino non è meno eclatante. Non ci sono per ora i numeri esatti di pubblico e incassi, sempre difficili da far filtrare. Ma la realtà è sotto gli occhi di tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Effetto Zalone, scossa alle sale. Proiezioni dalle 10 a mezzanotte

