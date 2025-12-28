Edizione natalizia degli incontri di dialogo filosofico promossi da Sein

Sein presenta l’edizione natalizia degli incontri di dialogo filosofico. Dopo il riscontro positivo delle precedenti sessioni, la Philosophy for Community si svolgerà a San Giorgio del Sannio, presso Angel Coffee – La Purgaccia, in Viale Spinelli 155. Un’occasione per approfondire temi filosofici in un contesto informale, promuovendo il confronto e la riflessione tra partecipanti. L’appuntamento è pensato come momento di dialogo e condivisione nel periodo delle festività natalizie.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo il successo dei precedenti appuntamenti, la Philosophy for Community arriva a San Giorgio del Sannio, presso Angel coffe – La Purgaccia, Viale Spinelli 155. L’appuntamento è per lunedì 29 dicembre, dalle ore 18.00. Sarà l’occasione per un brindisi filosofico di fine anno con gli amici di Sein e per conoscere nuovi simpatizzanti della pratica della filosofia. Anche questa volta l’incontro sarà strutturato come un laboratorio di Philosophy for community introdotto da Nicola Castaldo e Rino Ianaro, che fungeranno da facilitatori nella discussione, guidando i partecipanti attraverso percorsi di riflessione collettiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Edizione natalizia degli incontri di dialogo filosofico promossi da Sein Leggi anche: Pensare insieme per vivere meglio, in arrivo a Too tre incontri di dialogo filosofico aperti a tutti Leggi anche: Al via gli incontri dell’autunno filosofico: focus sulle piccole virtù della vita quotidiana La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Libri e dialogo ad Alcamo: torna “A libro aperto” al Centro Congressi Marconi; Natale al Castello, a Santa Severa arriva Angelo Mellone con “Ripetizioni d’amore” - Quotidiano La Voce; Palermo, “Natale solidale 2025”: un Villaggio che mette al centro le persone e la comunità. ‘Crotone, bilancio positivo per l’edizione 2025 di “Natale d’Autore” - Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo l'edizione 2025 di Natale d’Autore, la manifestazione dedicata ai libri che ha animato il periodo delle festività. cn24tv.it

