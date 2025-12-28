edilizia scolastica 22 milioni e accordi per manutenzione e aule senza barriere

"Il patrimonio scolastico della città ha necessità di continue cure e manutenzioni. Un impegno che richiede all’Amministrazione costante attenzione e risorse". Così la vicesindaco e assessora all’Istruzione Anna Scavuzzo spiega la decisione di aumentare le risorse destinate agli edifici scolastici con uno stanziamento che sfiora i 22 milioni di euro. La nuova tranche di risorse comunali destinate a interventi straordinari e manutentivi negli edifici scolastici è stata approvata dalla Giunta di Palazzo Marino insieme a un nuovo progetto di Accordo quadro per un valore complessivo di 10 milioni di euro per la riqualificazione, messa a norma di impianti, abbattimento delle barriere architettoniche e per i certificati di prevenzione incendi (CPI) nelle scuole milanesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

