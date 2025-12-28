Ecuador maxi sequestro di cocaina

2.35 Gli agenti antidroga ecuadoriani hanno sequestrato 1,6 tonnellate di cocaina nascoste in sacchi etichettati come "prodotto di esportazione" all'interno di tre container destinati all'Europa, ha riferito sabato il Comandante della Polizia Generale Pablo Davila. L'operazione ha avuto luogo nel porto di Posorja a Guayaquil, la città più popolosa del Paese, dove gli investigatori hanno ispezionato tre container e, con l'aiuto di cani addestrati, hanno rinvenuto 36 sacchi di droga dal valore approssimativo di 80 mln di dollari. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

