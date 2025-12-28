Ecco il decreto Ucraina | Priorità agli aiuti per la difesa

Il decreto Ucraina, recentemente circolato tra i ministri, riguarda principalmente l’assegnazione di aiuti alla difesa. In vista del Consiglio dei ministri di domani, si stanno definendo le modalità di intervento e le priorità di sostegno, con particolare attenzione alle risorse destinate alla sicurezza. La discussione si inserisce nel quadro delle misure adottate dal governo per supportare l’Ucraina e rafforzare la stabilità internazionale.

ROMA – La bozza del decreto Ucraina ha iniziato a circolare nel pomeriggio nelle chat dei ministri, alla vigilia del Consiglio dei ministri convocato per domani alle 15, ultimo appuntamento prima di San Silvestro. Il testo rappresenta un compromesso politico costruito dopo settimane di trattative riservate, tensioni pubbliche e continui aggiustamenti lessicali tra le forze di maggioranza. L'intesa consente a Giorgia Meloni di evitare uno scontro frontale all'interno del governo, soprattutto con la Lega di Matteo Salvini, che fino a poche settimane fa minacciava l' astensione su uno dei provvedimenti più delicati di politica estera.

